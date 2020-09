Dries Mertens soddisfatto dopo Parma-Napoli: “Ci siamo allenati anche a mezzogiorno per abituarci e non ci siamo lamentati” (Di domenica 20 settembre 2020) Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del Napoli sul Parma. “Giocare alle 12:30 è difficile, faceva caldo e il campo non era molto buono. Nel primo tempo abbiamo sbagliato troppo, ma nella ripresa abbiamo fatto bene. anche nel primo tempo, ma abbiamo sbagliato troppi passaggi. Nella ripresa il Parma era più stanco. E’ vero, Osimhen può fare la differenza. Ma anche gli altri che erano in panchina possono fare la differenza. Petagna? Ha fatto una buona preparazione. Può diventare anche lui importante”. “Non abbiamo ancora parlato degli obiettivi della stagione, ma Gattuso voleva vincere la prima. L’abbiamo fatto, dando tutto. Ci ... Leggi su calciomercato.napoli (Di domenica 20 settembre 2020)ha parlato ai microfoni di Daznla vittoria delsul. “Giocare alle 12:30 è difficile, faceva caldo e il campo non era molto buono. Nel primo tempo abbiamo sbagliato troppo, ma nella ripresa abbiamo fatto bene.nel primo tempo, ma abbiamo sbagliato troppi passaggi. Nella ripresa ilera più stanco. E’ vero, Osimhen può fare la differenza. Magli altri che erano in panchina possono fare la differenza. Petagna? Ha fatto una buona preparazione. Può diventarelui importante”. “Non abbiamo ancora parlato degli obiettivi della stagione, ma Gattuso voleva vincere la prima. L’abbiamo fatto, dando tutto. Ci ...

