"Dopo le elezioni…", "zitto, mi fai passare guai". Domenica In, la Venier brutale con il super ospite: cosa si stava facendo scappare in diretta Rai (Di domenica 20 settembre 2020) Enrico Brignano è stato uno degli ospiti di Mara Venier nella seconda puntata della nuova stagione di Domenica In. Martedì sera in prima serata su Rai 2 il comico esordirà con uno show molto particolare, dal titolo Un'ora sola vi vorrei. Si tratta di un varietà che parlerà di attualità in maniera ironica. "Martedì, fra due giorni, dopo queste elezioni e se non…", è stata la frase di Brignano che ha fatto subito scattare la Venier: "Fermo, non parlare, oggi si vota. Altrimenti mi fai passare i guai che poi tutto va a me. Stai bono, non dire niente". "Lunedì finiscono le elezioni e noi saremo in onda martedì. Solo questo ho detto", ha replicato con un sorriso Brignano, che chissà cosa ...

