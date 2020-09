Donald Trump ha detto che proporrà al Senato il nome di una donna per sostituire Ruth Bader Ginsburg alla Corte Suprema (Di domenica 20 settembre 2020) Poche ore dopo la morte di Ruth Bader Ginsburg, la più anziana Giudice della Corte Suprema statunitense, il presidente Donald Trump ha detto, parlando a un comizio in North Carolina, che nella prossima settimana presenterà al Senato il nome di Leggi su ilpost (Di domenica 20 settembre 2020) Poche ore dopo la morte di, la più anziana Giudice dellastatunitense, il presidenteha, parlando a un comizio in North Carolina, che nella prossima settimana presenterà alildi

fattoquotidiano : Pacco con tossina mortale inviato a Donald Trump. Avviate le indagini sull’episodio - welikeduel : Donald Trump intervistato da Fabio Celenza, un'esclusiva di #propagandalive @CelenzaFabio - GVNVNCR : RT @panorama_it: «E' un grande accordo per l'America», ha detto il presidente americano, paventando l'ipotesi che la sede della nuova socie… - lpacchin : NEWS #ticino Tre nomi per il dopo Ginsburg - codeghino10 : RT @panorama_it: «E' un grande accordo per l'America», ha detto il presidente americano, paventando l'ipotesi che la sede della nuova socie… -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump Pacco con tossina mortale inviato a Donald Trump. Indagano Fbi e servizi segreti Il Fatto Quotidiano TikTok, Donald Trump 'approva' l'accordo con Oracle e Walmart: ban rinviato

Infatti, Donald Trump, Presidente degli USA, ha dato il suo "via libera" all'accordo che vede coinvolte Oracle e Walmart. In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e Gizmodo ...

TikTok: slitta al 27/9 lo stop Usa all'app

Slittano di una settimana, al 27 settembre, le restrizioni americane su TikTok. Lo afferma il Dipartimento del Commercio, sottolineando che lo slittamento del divieto di download dell'app è stato deci ...

Usa: morte Ginsburg, Trump invoca nomina nuovo giudice Corte suprema “senza indugio”

New York, 19 set 18:10 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato oggi che i repubblicani hanno “l’obbligo” di agire “senza indugio” per coprire il posto lasciato ...

Infatti, Donald Trump, Presidente degli USA, ha dato il suo "via libera" all'accordo che vede coinvolte Oracle e Walmart. In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e Gizmodo ...Slittano di una settimana, al 27 settembre, le restrizioni americane su TikTok. Lo afferma il Dipartimento del Commercio, sottolineando che lo slittamento del divieto di download dell'app è stato deci ...New York, 19 set 18:10 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato oggi che i repubblicani hanno “l’obbligo” di agire “senza indugio” per coprire il posto lasciato ...