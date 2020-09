Domenica In | il ritorno degli ospiti internazionali

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 20 settembre 2020) Mara Venier -InIn mette da parte il deja-vu. Dopo aver esordito la scorsa puntata con Romina Power e Loretta Goggi, con le quali Mara Venier aveva concluso anche la scorsa edizione del programma, per questo secondo appuntamento, si cambiano le carte in tavola. Tornano, infatti, agli studi Fabrizio Frizzi gli. Oggi toccherà a Matt Dillon, protagonista di film di grande successo che si racconterà a Mara Venier tra carriera e vita privata. Nelle storiche edizioni del programma, quelle che, per intenderci, sono valse alla Venier l’appellativo di “Signora della”, i volti del cinema e dello spettacolo internazionale erano di casa e regalavano al pubblico momenti iconici (provate a rivedere l’intervista a Naomi ...