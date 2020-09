Domenica In, Favino confessa a Mara Venier l’amore per Anna Ferzetti (Di domenica 20 settembre 2020) Pierfrancesco Favino ha scelto di aprire il suo cuore a Mara Venier a Domenica In in una lunga intervista in cui ha svelato la sua parte più intima: l’amore per sua moglie Anna Ferzetti e per Greta e Lea, le bambine nate dalla loro unione. I due, inseparabili dal 2003, si sono conosciuti durante una cena di amici comuni e a colpire Favino è stata proprio l’intraprendenza di Anna che ha fatto il primo passo invitandolo a ballare. Un romantico gesto che ha dato il via ad una splendida storia d’amore che è saputa andare oltre anche ai 13 anni di differenza che li dividono. Una relazione resa ancora più solida dalla passione comune per la recitazione: la Ferzetti d’altra parte è la ... Leggi su dilei (Di domenica 20 settembre 2020) Pierfrancescoha scelto di aprire il suo cuore aIn in una lunga intervista in cui ha svelato la sua parte più intima: l’amore per sua mogliee per Greta e Lea, le bambine nate dalla loro unione. I due, inseparabili dal 2003, si sono conosciuti durante una cena di amici comuni e a colpireè stata proprio l’intraprendenza diche ha fatto il primo passo invitandolo a ballare. Un romantico gesto che ha dato il via ad una splendida storia d’amore che è saputa andare oltre anche ai 13 anni di differenza che li dividono. Una relazione resa ancora più solida dalla passione comune per la recitazione: lad’altra parte è la ...

Serenahvabbe : Forse questa versione di Favino romantico con musica di Diodato alle 14.55 di domenica non ci voleva... #DomenicaIn - mishingallifrey : Favino a Domenica In - silvia170883 : Accendo la tv e c'è zia Mara che intervista Favino, la domenica è salva. #DomenicaIn - auradeprosperis : favino a domenica in è l’unico motivo per cui oggi la vedrò - fvllingaway : RAGA MA C'È PIERFRANCESCO FAVINO A DOMENICA IN AIUTO NON SAPEVO -