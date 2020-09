Djokovic-Ruud in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2020

Leggi su sportface

(Di domenica 20 settembre 2020) Novakaffronterà Casper, in occasione delle semifinali degliBNL d’Italia. L’uscita di scena di Rafael Nadal offre una ghiotta occasione all’atleta serbo, il quale proverà a mostrare la sua leadership contro il fautore dell’eliminazione di Matteo Berrettini. L’evento andrà in scena, domenica 20 settembre, come secondo incontro sul centrale dalle 12.00 (dopo Halep-Muguruza):televisiva offerta in contemporanea da Sky Sport (201 o 204) e da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livesu Sky Go e sul sito ufficiale di SuperTennis. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti post-match.