Diretta MotoGP Romagna 2020 | come seguire la gara in tv e streaming

Leggi su optimagazine

(Di domenica 20 settembre 2020) Non esiste weekend motoristico che non veda sfrecciare in tv bolidi a due o quattro ruote, e ladellainne è questa settimana prova lampante. Il circuito di Misano è pronto a ospitare, nella giornata odierna, i centauri della serie massima del motomondiale. A seguito ovviamente delle altre due categorie, che rappresenteranno un lauto antipasto alla portata televisiva principale. Una portata chesempre sarà fruibile in diversi modi, sia che siate a casa, comodamente spaparanzati sul divano, sia che invece siate in giro e non possiate fruire di una televisione., ladisponibile anche in chiarodi consueto, l’appuntamento ...