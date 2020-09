Diretta Live Referendum, bassa affluenza alle votazioni (Di domenica 20 settembre 2020) affluenza all’12,26% alle ore 12 per il Referendum sul taglio dei parlamentari, che vede le urne aperte da questa mattina alla 7. Finora i dati hanno fatto registrare un deciso calodell’affluenza per quanto riguarda Sardegna e Sicilia, rispettivamente al 7,7 e 6,4%. L’affluenza alle votazioni Gli italiani sono chiamati a confermare o meno la riforma approvata che prevede, a partire dalla prossima legislatura, una sforbiciata complessiva di 345 parlamentari (230 deputati e 115 senatori in meno). 12:47 – In tantissime le segnalazioni di assenze tra scrutatori e presidenti di seggio in molte regioni. Il quotidiano La Repubblica racconta la storia di una Presidente di seggio a Roma che ha reclutato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 settembre 2020)all’12,26%ore 12 per ilsul taglio dei parlamentari, che vede le urne aperte da questa mattina alla 7. Finora i dati hanno fatto registrare un deciso calodell’per quanto riguarda Sardegna e Sicilia, rispettivamente al 7,7 e 6,4%. L’Gli italiani sono chiamati a confermare o meno la riforma approvata che prevede, a partire dalla prossima legislatura, una sforbiciata complessiva di 345 parlamentari (230 deputati e 115 senatori in meno). 12:47 – In tantissime le segnalazioni di assenze tra scrutatori e presidenti di seggio in molte regioni. Il quotidiano La Repubblica racconta la storia di una Presidente di seggio a Roma che ha reclutato ...

acmilan : Calcio is back, on Monday we face Bologna and tomorrow the Coach will be presenting the match, live on our App ???… - matteosalvinimi : In diretta su La7 con Enrico Mentana, collegato da Firenze. Seguite anche voi. #tgla7 @TgLa7 ?? LIVE ??… - Inter : ?? | CRONACA Il racconto di #InterPisa in diretta da San Siro ??? Ascolta qui ?? - infoitsport : Genoa - Crotone 3-1 LIVE - Serie A. La diretta della partita - aresbi3 : Andate a votare (NO). -