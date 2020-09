DIRETTA Juventus Sampdoria – Formazioni ufficiali e risultato LIVE (Di domenica 20 settembre 2020) Tutto pronto all’Allianz Stadium di Torino per la prima gara di campionato della Serie A 2020/2021 tra Juventus e Sampdoria. Le scelte degli allenatori Esordio assoluto per Andrea Pirlo mentre sull’altra panchina Claudio Ranieri un veterano del campionato di Serie A. Contro la Sampdoria Pirlo dovrebbe schierare un 3-5-2, anche per l’infortunio ad Alex Sandro, con Ramsey che potrebbe diventare trequartista all’occorenza mentre lì davanti l’inedita coppia Ronaldo-Kulusevski. Arthur dovrebbe partire dalla panchina mentre Pellegrini, nonostante l’infortunio di Alex Sandro, non è stato convocato pertanto De Sciglio coprirà la fascia sinistra. Per Ranieri la scelta in avanti è sulla coppia Bonazzoli-Quagliarella visto che Gabbiadini e Bogliasco sono fuori. Inoltre mister Ranieri ... Leggi su giornal (Di domenica 20 settembre 2020) Tutto pronto all’Allianz Stadium di Torino per la prima gara di campionato della Serie A 2020/2021 tra. Le scelte degli allenatori Esordio assoluto per Andrea Pirlo mentre sull’altra panchina Claudio Ranieri un veterano del campionato di Serie A. Contro laPirlo dovrebbe schierare un 3-5-2, anche per l’infortunio ad Alex Sandro, con Ramsey che potrebbe diventare trequartista all’occorenza mentre lì davanti l’inedita coppia Ronaldo-Kulusevski. Arthur dovrebbe partire dalla panchina mentre Pellegrini, nonostante l’infortunio di Alex Sandro, non è stato convocato pertanto De Sciglio coprirà la fascia sinistra. Per Ranieri la scelta in avanti è sulla coppia Bonazzoli-Quagliarella visto che Gabbiadini e Bogliasco sono fuori. Inoltre mister Ranieri ...

