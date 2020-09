Diletta Leotta al lavoro: la scollatura è esagerata – FOTO (Di domenica 20 settembre 2020) Diletta Leotta su Instagram ha infuocato la serata dei suoi fan. La scollatura è esagerata: “Work, Work, Work!” Dopo un’estate di vacanza, tra il mare della Sardegna e quello della Sicilia, Diletta Leotta è tornata al lavoro. Lo ha fatto alla grande la giornalista siciliana. Dopo un paio di FOTO per celebrare il tanto atteso … Questo articolo Diletta Leotta al lavoro: la scollatura è esagerata – FOTO è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 20 settembre 2020)su Instagram ha infuocato la serata dei suoi fan. La: “Work, Work, Work!” Dopo un’estate di vacanza, tra il mare della Sardegna e quello della Sicilia,è tornata al. Lo ha fatto alla grande la giornalista siciliana. Dopo un paio diper celebrare il tanto atteso … Questo articoloal: laè stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

zazoomblog : Diletta Leotta shock: “Una VIP mi ha chiesto di sbottonare la camicia” - #Diletta #Leotta #shock: #chiesto - haizlover99 : RT @Footy_Girls01: Diletta Leotta - sexxebuddah69 : RT @Frank85387120: Diletta Leotta - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Non stai più con #dilettaleotta?' Gelo Scardina, come reagisce a #BallandoConLeStelle - ImpieriFilippo : RT @tempoweb: 'Non stai più con #dilettaleotta?' Gelo Scardina, come reagisce a #BallandoConLeStelle -