Dietro i ricorsi alla Sacra Rota più storie di assegni che di religione

(Di domenica 20 settembre 2020) Dicono che il tempo sia amico, che risolva ogni cosa, che medichi le ferite dell'animo. Questo vale forse nella vita, meno nel diritto, un ambito scandito da una griglia di termini decadenziali e prescrizionali che sono il terrore degli avvocati e la rovina delle parti, in taluni casi. Ed infatti le proprietà benefiche del tempo non andatele a raccontare a quel marito che, dopo aver decretato la fine del matrimonio 'scoprendosi' omosessuale, ha pensato di fare una furbata e tentare la strada del processoper far dichiarare la nullità del vincolo: una recentissima Cassazione, pubblicata il 17 settembre, lo ha disilluso e ne ha tarpato le mire, utilizzando proprio il fattore 'tempo'.Nel nostro immaginario leghiamo le cause innanzi al Tribunale ecclesiastico che fanno annullare i matrimoni ai regnanti o ...