Dieta vegetariana o vegana per 100 mila bambini in Italia | l' allarme dei pediatri | ' Possibili carenze | serve fare l' esame del sangue'

Sono arrivati ad oltre centomila, ormai, i bambini che nel nostro Paese mangiano vegetariano o vegano. In tavola, solo cibi verdi. Il numero è in continua crescita come testimonia l'ultimo Rapporto Eu ...Diete veg aumentate del 20%, i pediatri SIPPS lanciano l’allarme: attenti allo sviluppo psicomotorio dei bambini, raccomandanzioni invariate Secondo il più recente Rapporto Eurispes 2020, si è passati ...A fronte dell'aumento del 20% di questi regimi alimentari, mancano certezze scientifiche. SIPPS invita a monitorare eventuali carenze Il più recente Rapporto Eurispes 2020 certifica come si sia passat ...