Dieci anni senza Sandra Mondaini, una vita di successi accanto a Raimondo (Di domenica 20 settembre 2020) Sono passati 10 anni da quel 21 settembre 2010 in cui ci lasciava l'attrice Sandra Mondaini . Era un martedì e poco prima delle 13, all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverata da circa 10... Leggi su feedpress.me (Di domenica 20 settembre 2020) Sono passati 10da quel 21 settembre 2010 in cui ci lasciava l'attrice. Era un martedì e poco prima delle 13, all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverata da circa 10...

sbonaccini : @GiovanniRubini Il presidente ha battuto salvini e la lega dopo dieci sconfitte pesanti su dieci regioni in cui si… - carlaruocco1 : Dieci anni fa sarebbe stato impensabile, in un periodo di forte austerità, il discorso di ieri di Ursula von der Le… - ItaliaViva : Questa è stata la #Leopolda per noi in questi dieci anni: passione, bella politica e voglia di inseguire un sogno.… - laprecurstrice : RT @EdoardoArpaia: #PlaywithFood compie dieci anni: dal 28 settembre a #Torino le arti performative tornano ad incontrarsi con il cibo per… - Alabamaglam : @simonemartelli “SweethomeAlabama” è stato per dieci anni il nome del mio amatissimo blog. Quindi va benissimo. -