Di Maio vota a Pomigliano d'Arco, referendum: "Sono 30 anni che lo aspettiamo". Poi selfie e in bocca al lupo al candidato sindaco M5S

Il ministro degli Esteri ha votato intorno alle 11.40 nella scuola Sulmona di Pomigliano d'Arco. Luigi Di Maio, che entrando nel seggio ha preferito non rispondere alle domande dei giornalisti augurando a tutti un generico "buon voto" si è poi lasciato andare ad una battuta prima di inserire la scheda elettorale del referendum all'interno dell'urna. "Sono 30 anni che aspettiamo" ha detto rivolgendosi ad uno dei presenti che rivolgendosi a lui aveva detto "Questa è quella più importante". All'uscita si è intrattenuto qualche attimo con il candidato sindaco M5S, facendogli l'in bocca al lupo per le amministrative.

