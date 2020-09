Di Battista a Travaglio: «Fai voli pindarici, non sei il Vangelo. Contro di me critiche al vetriolo» (Di domenica 20 settembre 2020) Di Battista senza freni replica al “Fatto Quotidiano e al suo direttore”: «Travaglio fa voli pindarici, ma non è il Vangelo. Il voto disgiunto sarà la distruzione del M5S». E all’endorsement per la sua candidata aggiunge una serie di insulti agli avversari, di centrodestra come di centrosinistra, attaccando indifferentemente Fitto ed Emiliano. Di Battista replica duramente al Fatto e a Travaglio «Entrambi – tuona il Che de’ ‘noantri dal pulpito di Facebook – si sono riempiti le liste di portatori di voti impresentabili. Dinosauri della vecchia politica. Personaggi riconoscibili solo dai pugliesi informati». Così Alessandro Di Battista, rispondendo via social ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 20 settembre 2020) Disenza freni replica al “Fatto Quotidiano e al suo direttore”: «fa, ma non è il. Il voto disgiunto sarà la distruzione del M5S». E all’endorsement per la sua candidata aggiunge una serie di insulti agli avversari, di centrodestra come di centrosinistra, attaccando indifferentemente Fitto ed Emiliano. Direplica duramente al Fatto e a«Entrambi – tuona il Che de’ ‘noantri dal pulpito di Facebook – si sono riempiti le liste di portatori di voti impresentabili. Dinosauri della vecchia politica. Personaggi riconoscibili solo dai pugliesi informati». Così Alessandro Di, rispondendo via social ...

