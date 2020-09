Demet Özdemir, avete mai visto l’attrice in versione acqua e sapone? Ecco la foto senza trucco. (Di domenica 20 settembre 2020) L’attrice che interpreta Sanem in “Daydreamer – Le ali del sogno” è tra le più apprezzate degli ultimi tempi, non solo nel suo paese di nascita, la Turchia, ma anche in tutti i paesi in cui la serie, di cui è protagonista insieme a Can Yaman, è divenuta un successo, come Spagna e Italia. Se inizialmente sembrava che riscuotesse successo solo il protagonista maschile della serie Can Yaman, pare che in questi ultimi mesi anche la bella attrice Demet Özdemir, la protagonista femminile, sia sempre al centro dell’attenzione. Si parla di lei in modo incessante, sono tanti gli articoli che le vengono dedicati. foto: Instagram/Demet Özdemir Demet è davvero un concentrato di talento, infatti sa veramente fare tutto, cantare, ballare e recitare. Inoltre ... Leggi su virali.video (Di domenica 20 settembre 2020) L’attrice che interpreta Sanem in “Daydreamer – Le ali del sogno” è tra le più apprezzate degli ultimi tempi, non solo nel suo paese di nascita, la Turchia, ma anche in tutti i paesi in cui la serie, di cui è protagonista insieme a Can Yaman, è divenuta un successo, come Spagna e Italia. Se inizialmente sembrava che riscuotesse successo solo il protagonista maschile della serie Can Yaman, pare che in questi ultimi mesi anche la bella attriceÖzdemir, la protagonista femminile, sia sempre al centro dell’attenzione. Si parla di lei in modo incessante, sono tanti gli articoli che le vengono dedicati.: Instagram/Özdemirè davvero un concentrato di talento, infatti sa veramente fare tutto, cantare, ballare e recitare. Inoltre ...

In Spagna chi ammira Demet Özdemir può vedersi in TV #Habitacion309, #ErkenciKus e forse prossimamente…
Tweet di apprezzamento per Demet Özdemir perché con questo outfit è una bambolina meravigliosa e splende ancora di più

