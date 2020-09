Dele Alli non convocato da Mourinho, il giocatore può partire: futuro in Italia? (Di domenica 20 settembre 2020) Seconda assenza di fila di Dele Alli con il Tottenham e il suo futuro sembra essere sempre più incerto. Il centrocampista inglese non è nel progetto di José Mourinho, anche se proprio grazie all'allenatore portoghese il giocatore era tornato a giocare ai suoi livelli.Dele Alli LONTANO DA LONDRAcaption id="attachment 1023145" align="alignnone" width="300" Dele Alli (Getty Images)/captionC'è ora da chiedersi quale sarà il futuro dell'inglese. Le pretendenti non mancano di sicuro e a breve potremo sapere di più a proposito. Mourinho ha dichiarato che la rosa del club è troppo folta e serve vendere e tutti gli occhi sono rivolti al talento classe 1996. Una ... Leggi su itasportpress (Di domenica 20 settembre 2020) Seconda assenza di fila dicon il Tottenham e il suosembra essere sempre più incerto. Il centrocampista inglese non è nel progetto di José, anche se proprio grazie all'allenatore portoghese ilera tornato a giocare ai suoi livelli.LONTANO DA LONDRAcaption id="attachment 1023145" align="alignnone" width="300"(Getty Images)/captionC'è ora da chiedersi quale sarà ildell'inglese. Le pretendenti non mancano di sicuro e a breve potremo sapere di più a proposito.ha dichiarato che la rosa del club è troppo folta e serve vendere e tutti gli occhi sono rivolti al talento classe 1996. Una ...

