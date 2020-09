Da miliardario filantropo a povero. Ce l'ha fatta solo dopo 38 anni (Di domenica 20 settembre 2020) Chuck Feeney ha ispirato anche Bill Gates a donare "Super ricchi, fate come me e migliorate la società" Leggi su quotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Chuck Feeney ha ispirato anche Bill Gates a donare "Super ricchi, fate come me e migliorate la società"

Dopo 38 anni, il miliardario irlandese americano Chuck Feeney è riuscito a raggiungere il suo obiettivo: distribuire in beneficenza tutta la sua fortuna, che ammontava a 8 miliardi di dollari, e ritro ...

Chuck Feeney nella vita aveva un sogno singolare, quello di morire povero: dopo quarant'anni di beneficenza ci è finalmente riuscito. L'ormai ex miliardario 89enne, co-fondatore del gigante dello shop ...

