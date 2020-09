Da "bimbo" a fenomeno: Pogacar ribalta il Tour (Di domenica 20 settembre 2020) Il giovanissimo sloveno, 22 anni domani, compie una vera e propria impresa e rimonta Roglic con un capolavoro come Lemond nel 1989 Leggi su quotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Il giovanissimo sloveno, 22 anni domani, compie una vera e propria impresa e rimonta Roglic con un capolavoro come Lemond nel 1989

di Angelo Costa Come dite fenomeno nel vostro Paese ... è tutt’altro che sorprendente: dei rivali di Roglic, il bimbo sloveno è quello che fin da subito ci mette più aggressività, più voglia di ...

Ancora Covid ma la mortalità non si impenna

Le due facce del Covid. Bruttine tutte e due, beninteso, perché ne avremmo tutti fatto volentieri a meno. Ma lontane. Da una parte il contagio non si smorza: e in particolare non si ritira questa onda ...

