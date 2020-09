Covid Usa, Fauci: ritorno alla normalità non prima del Natale 2021 (Di domenica 20 settembre 2020) "Ora facciamo i bravi ma il ritorno alla normalità non avverrà prima di Natale 2021, e solo in alcune aree del mondo. A livello globale ci vorranno quattro anni". Lo ha dichiarato, in un'intervista a ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 20 settembre 2020) "Ora facciamo i bravi ma ilnormalità non avverràdi, e solo in alcune aree del mondo. A livello globale ci vorranno quattro anni". Lo ha dichiarato, in un'intervista a ...

