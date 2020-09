Covid | l’odissea dei rimborsi negati | cosa stanno facendo le aziende di trasporto pubblico

Leggi su quifinanza

(Di domenica 20 settembre 2020) Da un’indagine pubblicata dall’organizzazione Cittadinanzattiva risulta come gli abbonamenti per i servizi di mobilità in Italia diventino sempre più cari, ma economici se rapportati agli altri Paesi paragonabili al nostro. Nel report stilato annualmente dalla onlus risulta d’altra parte che ilitaliano sia lento, con mezzi vecchi, principalmente su gomma e inquinanti. E soprattutto come una parte consistente dellenon abbia ancora corrisposto iper gli abbonamenti inutilizzati nel lockdown, anche a causa di carte dei servizi lacunose.locale, in Italia prezzi più bassi ma servizi scadenti In Italia un abbonamento annuale ai mezzi pubblici costa in media poco meno di 300 euro. Quindici anni fa ...