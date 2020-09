Covid Italia, bollettino oggi 20 settembre: 1587 nuovi casi e 15 morti. In testa Lombardia, Veneto e Campania (Di domenica 20 settembre 2020) La situazione Coronavirus in Italia in base al bollettino del 20 settembre 2020. I nuovi contagi sono 1.587. I morti sono 15.CLICCA QUI per scaricare il bollettino in Pdf Lombardia,... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 20 settembre 2020) La situazione Coronavirus inin base aldel 202020. Icontagi sono 1.587. Isono 15.CLICCA QUI per scaricare ilin Pdf,...

