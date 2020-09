Covid Italia, bollettino oggi 20 settembre: 1587 nuovi casi, 15 morti. In testa Lombardia e Veneto. Meno tamponi (Di lunedì 21 settembre 2020) La situazione Coronavirus in Italia in base al bollettino del 20 settembre 2020. I nuovi contagi sono 1.587. I morti sono 15. Crescono i pazienti in terapia intensiva che arrivano a quota 222, per un... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 21 settembre 2020) La situazione Coronavirus inin base aldel 202020. Icontagi sono 1.587. Isono 15. Crescono i pazienti in terapia intensiva che arrivano a quota 222, per un...

