Covid e influenza stagionale, bisogna riuscire a distinguere: ecco cosa fare in caso di febbre (Di domenica 20 settembre 2020) riuscire a distinguere l'influenza stagionale dai sintomi della Covid-19.E soprattutto capire cosa fare in caso di febbre. È uno dei temi più discussi in vista dell'autunno. Secondo una ricerca condotta da Assosalute, «il timore più diffuso tra gli italiani è proprio quello di non essere in grado di saperle distinguere prontamente (33% degli intervistati). Seguono il timore di non poter ricevere cure adeguate (14,7%), soprattutto tra gli over 65, e la paura di un nuovo isolamento (14%), soprattutto tra i più giovani».

