Covid, 3 ragazzi inglesi «bloccati» in Italia: «In quarantena da agosto, pasti immangiabili» (Di domenica 20 settembre 2020) Botta e risposta fra Asl e tre britannici risultati positivi al tampone da Covid il 17 agosto dopo il Ferragosto a Venezia. Hanno cambiato tre strutture e ora si trovano a Firenze: «Ci sentiamo prigionieri». L’Asl: «Se riempiono un modulo possono essere rimpatriati» Leggi su corriere (Di domenica 20 settembre 2020) Botta e risposta fra Asl e tre britannici risultati positivi al tampone dail 17dopo il Ferra Venezia. Hanno cambiato tre strutture e ora si trovano a Firenze: «Ci sentiamo prigionieri». L’Asl: «Se riempiono un modulo possono essere rimpatriati»

