COVID-19 | Spallanzani di Roma | “Aumentano i pazienti ricoverati”

(Di domenica 20 settembre 2020) L’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzarodiha diffuso oggi il consueto bollettino odierno sulla situazione della pandemia di-19 nella struttura, confermando di fatto quello che i dati a livello nazionale stanno facendo emergere ormai da giorni: con l’aumento dei positivi aumenta anche il numero delle persone ricoverate per-19. Sono 99 iricoverati nella struttura, 12 quelli che necessitano di terapia intensiva. L’incremento è lieve, ma l’età media è tornata a salire, toccando quota 54 anni. Francesco Vaia, direttore sanitario dello, spiega: Dei 12attualmente in terapia intensiva 10 sono stranieri: tre bengalesi, quattro peruviani, un iracheno, un ...

