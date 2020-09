Covid-19 | il bollettino del San Pio | undici ricoverati | un decesso

infoitinterno : Coronavirus oggi, il bollettino Covid del 20 settembre. Nelle Marche 31 nuovi casi - Fef58 : RT @ivocamic: CONTROINFOMAZIONE #COVID Coronavirus, il bollettino del 19 FALSO Ricoveri 18/9 5,62% Ricoveri 19/ 9 5,51% Terapia int 18… - giannettimarco : RT @ilmessaggeroit: Covid Lazio, bollettino oggi 20 settembre: 165 nuovi casi (119 a Roma) -

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 20 settembre 2020 in Puglia, sono sta ...Dopo un giorno di tregua, torna a salire il numero di nuovi positivi in Campania: oggi ci sono 171 nuovi contagiati, 22 in più di ieri ma con 2.117 tamponi in più effettuati. È questo l'esito del boll ...Contagi in calo ma nuove zone rosse locali. Con l'autunno in vista e con tutte le incognite che questo porta con sé, la situazione Covid dell'Italia per il momento appare sotto controllo. Nonostante i ...