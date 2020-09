“Cosa c** c’entro io?”. Tu sì que vales, Sabrina Ferilli si scaglia contro Maria De Filippi che risponde a tono: nervi a fior di pelle (Di domenica 20 settembre 2020) Pazzesca come sempre a Tu sì que vales Sabrina Ferilli che è stata vittima di uno scherzo pauroso. Già nella scorsa edizione una concorrente vestita di bianco e nero, con il volto bianco e l’atteggiamento da melagrama aveva terrorizzato Sabrina Ferilli. Stasera è tornata e dopo lo studio caduto nel buio ecco che sono iniziati gli scherzi. Credendo nello zampino di Maria De Filippi, Sabrina Ferilli si è offesa con lei: “Non dovevi ridere. Ti fai proprio delle risate di cuore”. A un certo punto luci spente, voci paurose e lampi improvvisi al fine di creare un’atmosfera inquietante: a Tu sì que vales Sabrina Ferilli si ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 20 settembre 2020) Pazzesca come sempre a Tu sì queche è stata vittima di uno scherzo pauroso. Già nella scorsa edizione una concorrente vestita di bianco e nero, con il volto bianco e l’atteggiamento da melagrama aveva terrorizzato. Stasera è tornata e dopo lo studio caduto nel buio ecco che sono iniziati gli scherzi. Credendo nello zampino diDesi è offesa con lei: “Non dovevi ridere. Ti fai proprio delle risate di cuore”. A un certo punto luci spente, voci paurose e lampi improvvisi al fine di creare un’atmosfera inquietante: a Tu sì quesi ...

Giorgiolaporta : Il No triplica i consensi in un mese e ora c’è una distanza dal si tra i 5 e i 10 punti. Cosa avverrà dopo che… - Corriere : Cosa c’è da sapere sul referendum: le ragioni del Sì e quelle del No - borghi_claudio : Scusa @mattiafeltri c'è @ugomagri che ha scritto questa indecenza su @HuffPostItalia e dopo che gliel'ho fatto nota… - foliedouche : RT @jemenfousoui: Rappresentazione perfetta di cosa significhi essere neri in Italia: il vecchio che dice una cosa offensiva, ma non vuole… - MPallonetto : @ADeLaurentiis Che vergogna questo post : io non mi sento rappresentato da lei . Ma cosa c’entra la politica con il… -

Ultime Notizie dalla rete : “Cosa c** De Benedetti: «Domani punta sugli abbonamenti digitali» Corriere della Sera