Corte Usa sospende lo stop di WeChat deciso da Trump (Di domenica 20 settembre 2020) ANSA, - NEW YORK, 20 SET - La giustizia americana sospende lo stop di WeChat deciso da Donald Trump. Il giudice Laurel Beeler ha infatti emesso un'ingiunzione preliminare per bloccare lo stop che ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 20 settembre 2020) ANSA, - NEW YORK, 20 SET - La giustizia americanalodida Donald. Il giudice Laurel Beeler ha infatti emesso un'ingiunzione preliminare per bloccare loche ...

FiorellaMannoia : “ Non chiedo favori per il mio sesso, chiedo solo che smettano di calpestarci” Addio a Ruth Bader Ginsburg. Seconda… - TeresaBellanova : Questa notte negli Stati Uniti è morta #RuthBaderGinsburg, giudice della corte suprema USA, da sempre attenta alla… - pdnetwork : 'Non chiedo favori per il mio sesso, chiedo solo che smettano di calpestarci” #RuthBaderGinsburg è stata una palad… - MartaScattoni : RT @nonunadimeno: È morta #RuthBaderGinsburg seconda donna nominata alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Sulla nomina del successore si gi… - sardanews : Corte Usa sospende lo stop di WeChat deciso da Trump -