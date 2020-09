Coronavirus, tenda per fare i tamponi ai cinesi di Prato: 170 in un giorno (Di domenica 20 settembre 2020) Sono 170, 30 in più di quanto preventivato sabato, i tamponi eseguiti dalla comunità cinese nell'arco della giornata di oggi in una struttura allestita appositamente nella Chinatown di Prato . Gli ... Leggi su lanazione (Di domenica 20 settembre 2020) Sono 170, 30 in più di quanto preventivato sabato, ieseguiti dalla comunità cinese nell'arco della giornata di oggi in una struttura allestita appositamente nella Chinatown di. Gli ...

qn_lanazione : Coronavirus, tenda per fare i tamponi ai cinesi di Prato: 170 in un giorno #Prato - riviera24 : Coronavirus, a Ventimiglia la tenda per il tampone drive through - Per gestire velocemente le segnalazioni di casi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tenda Coronavirus, tenda per fare i tamponi ai cinesi di Prato: 170 in un giorno LA NAZIONE Coronavirus, tenda per fare i tamponi ai cinesi di Prato: 170 in un giorno

Prato, 20 settembre 2020 - Sono 170, 30 in più di quanto preventivato sabato, i tamponi eseguiti dalla comunità cinese nell'arco della giornata di oggi in una struttura allestita appositamente nella C ...

Elezioni, il seggio al tempo del Covid L’infermiera avverte: disinfettatevi

«Questo è stato il voto più segreto della mia vita», racconta Otello Chelli, 88 anni, scrittore, polemista, ex segretario di sezione di quel Pci che negli anni Sessanta da queste parti sfiorava il 94 ...

Movida Covid Free, 432 test eseguiti a Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 20 SET - Grande successo per la prima tappa di "MovidaCovidfree", la campagna promossa da Regione Molise e Asrem, che prevede l'effettuazione gratuita di test sierologici per la r ...

Prato, 20 settembre 2020 - Sono 170, 30 in più di quanto preventivato sabato, i tamponi eseguiti dalla comunità cinese nell'arco della giornata di oggi in una struttura allestita appositamente nella C ...«Questo è stato il voto più segreto della mia vita», racconta Otello Chelli, 88 anni, scrittore, polemista, ex segretario di sezione di quel Pci che negli anni Sessanta da queste parti sfiorava il 94 ...(ANSA) - CAMPOBASSO, 20 SET - Grande successo per la prima tappa di "MovidaCovidfree", la campagna promossa da Regione Molise e Asrem, che prevede l'effettuazione gratuita di test sierologici per la r ...