Coronavirus, oggi in Italia 15 morti e 1.587 nuovi casi positivi ma diminuiscono i ricoverati in Ospedale: tutti i DATI (Di domenica 20 settembre 2020) I DATI ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 15 morti, 635 guariti e 1.587 nuovi casi su 83.428 tamponi. oggi è risultato positivo l’1,90% dei tamponi effettuati, in lieve aumento rispetto a ieri. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono state oggi Lombardia (211), Veneto (173), Campania (171), Lazio (165), Toscana (147), Sicilia (116), Emilia Romagna (115) e Piemonte (98). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 298.156 casi totali 35.707 morti 218.351 guariti Il pazienti attualmente positivi al ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 20 settembre 2020) Iufficiali sulla pandemia diforniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore inci sono stati 15, 635 guariti e 1.587su 83.428 tamponi.è risultato positivo l’1,90% dei tamponi effettuati, in lieve aumento rispetto a ieri. Le Regioni con il più alto numero disono stateLombardia (211), Veneto (173), Campania (171), Lazio (165), Toscana (147), Sicilia (116), Emilia Romagna (115) e Piemonte (98). Il bilancio aggiornato adinè di: 298.156totali 35.707218.351 guariti Il pazienti attualmenteal ...

