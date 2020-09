Coronavirus mondo, l'Oms: "Italia esempio". Cortei anti-restrizioni in Spagna e Germania (Di domenica 20 settembre 2020) L'Oms è fiera di aver lavorato con l'Italia a livello quotidiano creando una rete si fiducia reciproca". Ma bisogna non abbassare la guardia, perché "tutto quello che è stato raggiunto può essere ... Leggi su quotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) L'Oms è fiera di aver lavorato con l'a livello quotidiano creando una rete si fiducia reciproca". Ma bisogna non abbassare la guardia, perché "tutto quello che è stato raggiunto può essere ...

«Non ho dubbi: ce la faremo. E lo faremo grazie a una combinazione di vaccini sicuri ed efficaci e di politiche sanitarie adeguate». Così l’immunologo Anthony Fauci, capo della task force Usa contro i ...

Dopo Sölden, anche St. Moritz. Lo sport continua a fare i conti, com’è normale che fosse, con il Coronavirus. Lo dimostra la decisione degli organizzatori della prossima tappa di Coppa del Mondo di sc ...

Stabili, anzi in leggera diminuzione, i nuovi casi relativi alla pandemia in Italia ma a fronte di un numero di tamponi inferiore rispetto a sabato: 83.000 contro 103.000. I nuovi positivi al coronavi ...

