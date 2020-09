Coronavirus, Madrid pronta al nuovo lockdown: restrizioni per 850mila persone. L’India verso il sorpasso degli Usa per contagi (Di domenica 20 settembre 2020) Scatterà alla mezzanotte di lunedì 21 settembre il nuovo lockdown di Madrid. Controlli e restrizioni riguarderanno oltre 850mila abitanti della capitale spagnola che potranno uscire di casa solo per “cause di forza maggiore” quali lavorare, studiare, fare la spesa, curare persone malate. Le autorità hanno schierato oltre 200 poliziotti per eseguire controlli casuali sulle strade e alle fermate di autobus e metropolitane. Anche l’esercito è in preallarme. Da settimane ormai i casi di Coronavirus sono in costante aumento e la regione di Madrid è la più colpita di tutta la Spagna da questa seconda ondata dell’epidemia. Il piano elaborato dal comune ruota intorno a quattro assi e prevede ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Scatterà alla mezzanotte di lunedì 21 settembre ildi. Controlli eriguarderanno oltreabitanti della capitale spagnola che potranno uscire di casa solo per “cause di forza maggiore” quali lavorare, studiare, fare la spesa, curaremalate. Le autorità hanno schierato oltre 200 poliziotti per eseguire controlli casuali sulle strade e alle fermate di autobus e metropolitane. Anche l’esercito è in preallarme. Da settimane ormai i casi disono in costante aumento e la regione diè la più colpita di tutta la Spagna da questa seconda ondata dell’epidemia. Il piano elaborato dal comune ruota intorno a quattro assi e prevede ...

