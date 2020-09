Coronavirus | l’ombra di un nuovo lockdown a Madrid

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 20 settembre 2020) La decisione è stata presa da Isabel Díaz Ayuso, presidente della comunità didal 2019, la quale reintroduce nella città molte delle restrizioni viste in pieno stato d’emergenza. Dopo alcuni giorni di dovuta prudenza, infatti, la rappresentante del Partido Popular, ha deciso per la creazione di nuove zone d’emergenza. Nuove zone rosse nella capitale I nuovi contagi degli ultimi giorni, con quasi 5000 casi ogni 24 ore, avevano già fatto presagire l’arrivo di nuove norme, ma in pochi si aspettavano il ritorno alla quarantena. Si parla ora di circa 850mila persone sotto controllo, le quali potranno uscire di casa solo per cause di forza maggiore, ovvero per andare al lavoro, a fare la spesa e simili. Sei sono i quartieri dichiarati zona d’emergenza dal governo: in essi il virus risulta ...