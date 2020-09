Coronavirus Latina e Provincia, 7 nuovi casi: ecco dove, la situazione aggiornata (Di domenica 20 settembre 2020) Sono 7 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina. Tutti i casi sono trattati a domicilio e sono così distribuiti: Cisterna di Latina (1), Gaeta (2), Fondi (1), Itri (1) e Sabaudia (2). Non si registrano nuovi decessi. La Asl di Latina, nel bollettino odierno, ricorda che a Formia (nell’area del mercato) nella giornata di oggi e in quella di domani ci sarà un drive in provvisorio. Si invitano tutti coloro che ritengono di aver avuto contatti – con i luoghi in cui si concentra il focolaio di Formia – a recarsi al Drive in per il tampone rapido: l’accesso è spontaneo e non richiede la prescrizione medica. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 settembre 2020) Sono 7 iregistrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di. Tutti isono trattati a domicilio e sono così distribuiti: Cisterna di(1), Gaeta (2), Fondi (1), Itri (1) e Sabaudia (2). Non si registranodecessi. La Asl di, nel bollettino odierno, ricorda che a Formia (nell’area del mercato) nella giornata di oggi e in quella di domani ci sarà un drive in provvisorio. Si invitano tutti coloro che ritengono di aver avuto contatti – con i luoghi in cui si concentra il focolaio di Formia – a recarsi al Drive in per il tampone rapido: l’accesso è spontaneo e non richiede la prescrizione medica. su Il Corriere della Città.

