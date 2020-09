Coronavirus Italia, il bollettino di oggi. Dati e tabella del 20 settembre (Di domenica 20 settembre 2020) Roma, 20 settembre 2020 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia . Si attendono gli aggiornamenti dal ministero della Salute su casi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie ... Leggi su quotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Roma, 202020 - Nuovosull'epidemia dain. Si attendono gli aggiornamenti dal ministero della Salute su casi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, -1,4 mln screening per cancro, rischi aumento della mortalità. Aiom: 2mila diagnosi di tumore al seno… - RaiNews : #Coronavirus, 1.638 nuovi contagi e 24 morti nelle ultime 24 ore in Italia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia eseguiti 1,4 milioni di screening per tumori in meno #coronavirus - SfideTv : RT @LucaGattuso: In questa tabella ho riassunto l'andamento dei positivi, dei ricoverati in terapia intensiva e dei decessi regione per reg… - ademofonti : RT @tg2rai: #Coronavirus, c'è un lieve calo dei contagi, ma un'impennata del numero delle vittime in #Italia. Aumentano i focolai legati a… -