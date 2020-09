Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 20 settembre (Di domenica 20 settembre 2020) 15 i morti accertati e 1.587 i nuovi casi. I tamponi effettuati diminuiscono ad 83.428, registrando un calo di -19.795 rispetto a ieri. Numeri in calo rispetto a ieri in Italia, quando l’incremento dei casi era stato di 1.638. Nuova impennata in Sardegna che registra 72 casi nelle ultime 24 ore. In calo anche i … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 20 settembre 2020) 15 i morti accertati e 1.587 i nuovi casi. I tamponi effettuati diminuiscono ad 83.428, registrando un calo di -19.795 rispetto a ieri. Numeri in calo rispetto a ieri in, quando l’incremento dei casi era stato di 1.638. Nuova impennata in Sardegna che registra 72 casi nelle ultime 24 ore. In calo anche i … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, -1,4 mln screening per cancro, rischi aumento della mortalità. Aiom: 2mila diagnosi di tumore al seno… - RaiNews : #Coronavirus, 1.638 nuovi contagi e 24 morti nelle ultime 24 ore in Italia - Corriere : In Italia 1.587 nuovi casi e 15 morti. I tamponi sono meno di 84 mila - Gianmar26145917 : Il “regalo” dei trafficanti di esseri umani di #OpenArms ai siciliani e all'Italia: sbarcati 60 #Clandestini positi… - Italia_Notizie : Coronavirus in Spagna, a Madrid centinaia di persone protestano contro le restrizioni -