Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 20 settembre: morti, contagi, guariti (Di domenica 20 settembre 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, domenica 20 settembre 2020. È di 44.098 persone attualmente positive (+937), 35.707 morti (+15), 218.351 guariti (+1.587), per un totale di casi (+), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Dei 44.098 pazienti attualmente positivi, 2.365 sono in isolamento domiciliare (-15), 222 sono in terapia intensiva (+7) e 41.511 sono invece in isolamento domiciliare (+945). Nell’ultimo ... Leggi su tpi (Di domenica 20 settembre 2020) Il Ministero della Salute e lahanno pubblicato il consuetosulla diffusione delinaggiornato alla data di, domenica 202020. È di 44.098 persone attualmente positive (+937), 35.707(+15), 218.351(+1.587), per un totale di casi (+), il bilancio della pandemia dainemerso dalquotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla. Dei 44.098 pazienti attualmente positivi, 2.365 sono in isolamento domiciliare (-15), 222 sono in terapia intensiva (+7) e 41.511 sono invece in isolamento domiciliare (+945). Nell’ultimo ...

