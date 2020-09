Coronavirus Italia, bollettino 20 settembre: in calo nuovi casi (1.587) e tamponi (83mila) (Di domenica 20 settembre 2020) In lieve calo i nuovi contagi registrati in 24 ore, mentre scende di molto il numero di tamponi fatti (oltre 83mila). Sono 15 i morti, 7 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 20 settembre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). I nuovi casi di Coronavirus in Italia sono 1.587 (contro i 1.638 di ieri), sparsi in tutte le regioni tranne che in Abruzzo (che però non ha ancora elaborato i dati del 19 e 20 settembre): in testa la Lombardia con 211, poi il Veneto con 173. I nuovi tamponi sono 83.428, mentre ieri erano stati 103.223. Sale ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 20 settembre 2020) In lievecontagi registrati in 24 ore, mentre scende di molto il numero difatti (oltre). Sono 15 i morti, 7 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 20(AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Idiinsono 1.587 (contro i 1.638 di ieri), sparsi in tutte le regioni tranne che in Abruzzo (che però non ha ancora elaborato i dati del 19 e 20): in testa la Lombardia con 211, poi il Veneto con 173. Isono 83.428, mentre ieri erano stati 103.223. Sale ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, -1,4 mln screening per cancro, rischi aumento della mortalità. Aiom: 2mila diagnosi di tumore al seno… - RaiNews : #Coronavirus, 1.638 nuovi contagi e 24 morti nelle ultime 24 ore in Italia - SkyTG24 : #Covid19 ?? 1.587 nuovi casi in Italia ?? Anthony Fauci 'Normalità non prima del Natale 2021' - Stefaniacasp : RT @Libero_official: “Ben oltre il 50 per cento”. #Bollettino, allarme senza tetto e migranti in #Sicilia. Continua a salire il numero degl… - magicaGrmente22 : RT @Libero_official: “Ben oltre il 50 per cento”. #Bollettino, allarme senza tetto e migranti in #Sicilia. Continua a salire il numero degl… -