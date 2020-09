Coronavirus, Ippolito (Spallanzani): “Ancora effetti del rientro dalle vacanze, patto tra generazioni” per ridurre il rischio di contagio dalla scuola (Di domenica 20 settembre 2020) “La circolazione del virus è diffusa su tutto il territorio nazionale, con focolai di dimensioni variabili, in molti casi associati ad attività sociali e ad assembramenti. Gli spostamenti per attività ludiche e ricreative non sono ancora finiti, anche se molto ridotti. Bisognerà aspettare qualche settimana. Ma questo non significa che con la fine delle vacanze e il rientro in città il rischio automaticamente diminuisca soprattutto se si viene meno all’impegno civico e sociale di mantenere vivo il rispetto delle misure di distanziamento e l’utilizzo scrupoloso delle mascherine evitando assembramenti urbani, con l’effetto di trasmissione locale”. Lo ha dichiarato Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto per le malattie infettive ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 20 settembre 2020) “La circolazione del virus è diffusa su tutto il territorio nazionale, con focolai di dimensioni variabili, in molti casi associati ad attività sociali e ad assembramenti. Gli spostamenti per attività ludiche e ricreative non sono ancora finiti, anche se molto ridotti. Bisognerà aspettare qualche settimana. Ma questo non significa che con la fine dellee ilin città ilautomaticamente diminuisca soprattutto se si viene meno all’impegno civico e sociale di mantenere vivo il rispetto delle misure di distanziamento e l’utilizzo scrupoloso delle mascherine evitando assembramenti urbani, con l’effetto di trasmissione locale”. Lo ha dichiarato Giuseppe, direttore scientifico dell’Istituto per le malattie infettive ...

Corriere : «Come tagliare la strada al virus? Solo applicando con scrupolo le misure raccomandate» - Corriere : Ippolito (Cts): «L’aumento dei contagi non dipende dalla scuola. È la coda dei ritorni dell’estate» - Corriere : Ippolito (Cts): «L’aumento dei contagi non dipende dalla scuola. È la coda dei ritorni ... - AvvMennillo : Ippolito (Cts): «L’aumento dei contagi non dipende dalla scuola. È la coda dei ritorni dell’estate» - Adnkronos : #Covid, Ippolito: 'Ancora effetti del rientro dalle vacanze' -