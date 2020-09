Coronavirus in Toscana, nuova allerta: 147 contagi, oggi 20 settembre. Età media 35 anni (Di domenica 20 settembre 2020) La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 370 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 491 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 757 casi x100.000 abitanti, Lucca con 444, Firenze con 400, la più bassa Livorno con 204 Leggi su firenzepost (Di domenica 20 settembre 2020) Lasi conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 370 casi per 100.000 abitanti (italiana circa 491 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 757 casi x100.000 abitanti, Lucca con 444, Firenze con 400, la più bassa Livorno con 204

