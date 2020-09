Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di domenica 20 settembre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 20 settembre Leggero calo dei contagi in Italia insieme ai tamponi. Sono 1.587 i positivi registrati nelle ultime 24 ore su oltre 83mila tamponi. La regione con più casi si conferma la Lombardia (+211). Calano i morti (15) come i pazienti ricoverati in ospedale. Leggero incremento delle terapie intensive. Ecco tutti i ... Leggi su newsmondo (Di domenica 20 settembre 2020) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenzain: ildel 20 settembre Leggero calo dei contagi ininsieme ai tamponi. Sono 1.587 i positivi registrati nelle24 ore su oltre 83mila tamponi. La regione con più casi si conferma la Lombardia (+211). Calano i morti (15) come i pazienti ricoverati in ospedale. Leggero incrementoterapie intensive. Ecco tutti i ...

