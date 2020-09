Coronavirus in Italia: cresce il numero delle terapia intensive (Di domenica 20 settembre 2020) ROMA - Sale in Italia il numero delle terapie intensive per Coronavirus : sono 222, sette in più rispetto a ieri, mentre scende a 2.365 il numero delle persone ricoverate con sintomi, 15 in meno di ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 20 settembre 2020) ROMA - Sale inilterapieper: sono 222, sette in più rispetto a ieri, mentre scende a 2.365 ilpersone ricoverate con sintomi, 15 in meno di ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, -1,4 mln screening per cancro, rischi aumento della mortalità. Aiom: 2mila diagnosi di tumore al seno… - RaiNews : #Coronavirus, 1.638 nuovi contagi e 24 morti nelle ultime 24 ore in Italia - SkyTG24 : #Covid19 ?? 1.587 nuovi casi in Italia ?? Anthony Fauci 'Normalità non prima del Natale 2021' - serenel14278447 : In Italia 1.587 nuovi casi, 15 morti. Meno di 84 mila i tamponi - elfo59 : RT @CesareSacchetti: L'@Agenzia_Ansa:'coronavirus, record di vittime, sono 24.' In Italia muoiono mediamente ogni giorno 485 persone di tum… -