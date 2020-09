Coronavirus: in Italia 1.587 casi e 15 morti nelle ultime 24 ore (Di domenica 20 settembre 2020) Sono 1.587 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, con 83.428 tamponi eseguiti. Il totale dei contagi sale così a 298.156. I morti da ieri sono 15, 35.707 le vittime dall'inizio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 20 settembre 2020) Sono 1.587 i nuovidiin24 ore, con 83.428 tamponi eseguiti. Il totale dei contagi sale così a 298.156. Ida ieri sono 15, 35.707 le vittime dall'inizio ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, -1,4 mln screening per cancro, rischi aumento della mortalità. Aiom: 2mila diagnosi di tumore al seno… - RaiNews : #Coronavirus, 1.638 nuovi contagi e 24 morti nelle ultime 24 ore in Italia - SkyTG24 : #Covid19 ?? 1.587 nuovi casi in Italia ?? Anthony Fauci 'Normalità non prima del Natale 2021' - CronacaSocial : ?? #Coronavirus in #Italia ????. Il bollettino di oggi. Casi e vittime in diminuizione. I DATI ??… - Stefaniacasp : RT @Libero_official: “Ben oltre il 50 per cento”. #Bollettino, allarme senza tetto e migranti in #Sicilia. Continua a salire il numero degl… -