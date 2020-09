Coronavirus, il bollettino di domenica 20 settembre: 1.587 nuovi casi e 15 morti (Di domenica 20 settembre 2020) Coronavirus, il bollettino di sabato 19 settembre: 1.638 nuovi casi e 24 morti 19 settembre 2020 Coronavirus, il nuovo bollettino di oggi domenica 20 settembre 2020 . La situazione dell'epidemia in ... Leggi su today (Di domenica 20 settembre 2020), ildi sabato 19: 1.638e 24192020, il nuovodi oggi202020 . La situazione dell'epidemia in ...

Corriere : In Italia 1.587 nuovi casi e 15 morti. I tamponi sono meno di 84 mila - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino 20 settembre: in calo nuovi casi (1.587) e tamponi (83mila) - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 20 settembre: 15 morti e 1.587 nuovi casi [aggiornamento delle 16:58] - Cartabellotta : RT @Cartabellotta: #coronavirus: dubbio amletico della domenica A che serve in questa fase dell'epidemia #Rt se: ??dal 31-8 al 13-9 casi sin… - sscalcionapoli1 : Coronavirus, il bollettino nazionale: 1.587 nuovi contagiati e 15 decessi -