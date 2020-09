Coronavirus, Fauci: “Ritorno alla normalità non prima di Natale 2021 ma per tutto il mondo almeno 4 anni. La ripartenza deve essere graduale” (Di domenica 20 settembre 2020) “Non ho dubbi: ce la faremo. E lo faremo grazie a una combinazione di vaccini sicuri ed efficaci e di politiche sanitarie adeguate“. Cosi’ l’immunologo Anthony Fauci, capo della task force USA contro il Covid-19 su la Repubblica, in cui fa presente che il tempo che ci vorra’ “dipende da una serie di fattori. Primo di tutti, il vaccino e la sua efficacia: lo avremo rapidamente e sara’ distribuito nel corso del 2021. Quindi: se le persone continueranno a comportarsi in modo adeguato e saranno vaccinate, da qui a un anno cominceremo a esserne fuori. Magari non del tutto in tutto il mondo: questo non potra’ accadere prima di quattro anni“. Per il Natale 2021? “Lo spero. Non ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 20 settembre 2020) “Non ho dubbi: ce la faremo. E lo faremo grazie a una combinazione di vaccini sicuri ed efficaci e di politiche sanitarie adeguate“. Cosi’ l’immunologo Anthony, capo della task force USA contro il Covid-19 su la Repubblica, in cui fa presente che il tempo che ci vorra’ “dipende da una serie di fattori. Primo di tutti, il vaccino e la sua efficacia: lo avremo rapidamente e sara’ distribuito nel corso del. Quindi: se le persone continueranno a comportarsi in modo adeguato e saranno vaccinate, da qui a un anno cominceremo a esserne fuori. Magari non delinil: questo non potra’ accaderedi quattro“. Per il? “Lo spero. Non ...

