Coronavirus, Fauci: "Normalità non prima di Natale 2021. Ripartenza graduale con vaccini e politiche sanitarie" (Di domenica 20 settembre 2020) L'immunologo Anthony Fauci ha parlato del Coronavirus, fissando la fine del 2021 per un ritorno alla normalità, attraverso un mix di vaccini mirati e adeguate politiche sanitarie. WASHINGTON – Il capo della task force Usa contro il Covid-19, Anthony Fauci, ha rilasciato importanti dichiarazioni a Repubblica. Fauci: "Ecco come supereremo il Coronavirus…" "Non ho dubbi: ce la faremo. E lo faremo grazie a una combinazione di vaccini sicuri ed efficaci e di politiche sanitarie adeguate". Così ha detto l'immunologo statunitense. A livello di tempi, Fauci ha spiegato: "Dipende da una serie di fattori. Primo di tutti, il vaccino e ...

