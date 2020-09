Coronavirus ed elezioni | come votare in sicurezza Ecco le regole per non cadere nell’astensionismo

(Di domenica 20 settembre 2020) È forse una delle prime domande che ci siamo fatti quando è esplosa la pandemia da. La democrazia, il sistema di governo che prevede “assembramenti” in tutte le sue espressioni, avrebbe resistito allo schiaffo della quarantena e del distanziamento fisico? Dopo l’uragano delle fake news, proliferatefunghi negli ultimi anni (e ancor di più con la Covid-19), la parabola democratica è stata chiamata ad affrontare la sfida delle decisioni emergenziali imposte dall’alto, dei vertici governativi virtuali e della sospensione delle manifestazioni di dissenso. Ora, nel settimo mese di emergenza, arriva l’ennesima prova: quella dell’affluenza alle urne. Non è una paura campata per aria. Nell’ultima settimana centinaia di scrutatori hanno fatto un passo indietro per ...

Mascherine, gel e distanziamento. Il voto ai tempi del Covid-19 sarà un’esperienza del tutto nuova. Gli elettori riceveranno tre schede nei dieci comuni sanniti in cui si vota per le amministraive, du ...Si aprono i seggi per le consultazioni elettorali. Tra oggi e domani si vota per il Referendum costituzionale, le Suppletive del Senato, le Regionali e le Amministrative. Oggi i seggi, aperti alle 7, ...Dalle 24 è scattato il silenzio elettorale. Come ogni appuntamento con le urne, alla mezzanotte del venerdì si fermano tutti gli appuntamenti con i candidati e sono vietate forme pubblicitarie, quanto ...