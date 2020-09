Coronavirus, bollettino del 20 settembre: 15 morti (totale 35.707), 44.098 positivi, 218.351 guariti (Di domenica 20 settembre 2020) Aumentano le persone in isolamento domiciliare, sono 41.511 (+945), e gli attualmente positivi, che raggiungono quota 44.098 (+937). I dimessi e i guariti sono 218.351 (+635). E' quanto emerge dai dal bollettino del ministero della Salute Leggi su firenzepost (Di domenica 20 settembre 2020) Aumentano le persone in isolamento domiciliare, sono 41.511 (+945), e gli attualmente, che raggiungono quota 44.098 (+937). I dimessi e isono 218.351 (+635). E' quanto emerge dai daldel ministero della Salute

