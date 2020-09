Coronavirus, aumentano i pazienti in terapia intensiva: 222 (ieri 215). Calano i decessi e i nuovi positivi (1.587) ma con circa 20mila tamponi in meno – Il bollettino della Protezione Civile (Di domenica 20 settembre 2020) Il bollettino del 20 settembre Nelle ultime 24 sono stati individuati 1.587 nuovi contagi di Coronavirus in Italia. ieri erano stati +1.638. Nel suo ultimo bollettino la Protezione Civile registra 15 vittime, ieri erano 24. Mentre il giorno prima erano state 10. Il totale dei decessi sale così a quota 35.707. Nell’ultima giornata il numero di tamponi analizzati è stato di 83.428, in netto calo rispetto al dato di ieri di 103.223. Le persone dimesse e/0 guarite sono 218.351, mentre ieri il dato era di 217.716. Per quanto riguarda il bilancio delle terapie intensive oggi si contano 222 unità, ieri 215. I ... Leggi su open.online (Di domenica 20 settembre 2020) Ildel 20 settembre Nelle ultime 24 sono stati individuati 1.587contagi diin Italia.erano stati +1.638. Nel suo ultimolaregistra 15 vittime,erano 24. Mentre il giorno prima erano state 10. Il totale deisale così a quota 35.707. Nell’ultima giornata il numero dianalizzati è stato di 83.428, in netto calo rispetto al dato didi 103.223. Le persone dimesse e/0 guarite sono 218.351, mentreil dato era di 217.716. Per quanto riguarda il bilancio delle terapie intensive oggi si contano 222 unità,215. I ...

